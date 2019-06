V pátek 7. června stálo v Tylově na parkovišti u domu č. p. 13 zaparkované BMW a mezi 9.45 a 10.15 h do něj narazilo neznámé bílé auto. Řidič, který způsobil škodu za 20 000 korun, zmizel.

V pondělí 10. června ve 13:30 h jel dosud nezjištěný řidič pravděpodobně bílou dodávkou se zelenými polepy po Plynárenské ulici ve směru do firmy KB Blok k ulici Dobrovodské. Na křižovatce s ulicí Vodní nedal přednost Volkswagenu Golf jedoucímu po Plynárenské ve směru od Dobrovodské k Vrbenské ulici a došlo ke střetu. Přesto pravděpodobný viník z místa nehody ujel.

Další dopravní nehoda se stala v ulici Karla Štěcha před mateřskou školou. Mezi 15. h v úterý 11. června a 8.15 h ve středu tam kdosi autem poškodil červenou kovovou závoru. Škoda je 5000 korun a pachatel zatím neznámý.

Červený VW Sharan v neděli 16. června v době od 13 do 13.30 h narazil do černé Toyoty RAV 4 parkující v Plzeňské ulici. Jeho řidič poté pokračoval do Čéčovy ulice a dál. Podle mluvčí policie Štěpánky Uhlířové z dosavadního šetření vyplývá, že ve voze měli sedět dva mladíci a ujíždět s poškozenou přední částí auta. Svědkové tohoto incidentu nehody odešli před příjezdem policejní hlídky.

Pokud máte k těmto nehodám jakékoliv informace, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 226 588 nebo přímo na lince 158.