"Tři čtvrtě roku se jezdilo na trase Turovec - Chýnov jako po hlavní, protože obchvat nebyl v provozu a všichni si na to tak zvykli, že nekoukají. A jezdi automaticky. Stačilo by sledovat dopravní značky a byl by klid. Je to postavené dle norem a vše přehledné, jenom lidi nekoukají na značky. Jedna z nehod byla, když kamion jedoucí od Turovce v rychlosti asi 90 km/h projel křižovatkou, jako by byl na hlavní a samo sebou že neprojel," naznačuje Radek Bednář hlavní problém nehod, které se zde staly.

Na obchvatu Chýnova se srazil osobák s dodávkou. Přistál i vrtulník záchranářů

Ve stejném duchu hovoří i policisté či jihočeská šéfka Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková. „Lidé, kteří tam jezdí, jezdí po paměti a zapomenou nebo si neuvědomí, že je tam obchvat a najíždí na silnici první třídy, prostě to tam natáhnou s tím, že jedou do Chýnova. Další věc je, že ještě nefungují všechny navigace, takže kamion navedly do přerušené komunikace a tam najel do hromady uložené zeminy,“ naznačuje Vladimíra Hrušková.

Policejní mluvčí Jiří Matzner apeluje v souvislosti s nehodami na chýnovském obchvatu na řidiče, aby na svých cestách bedlivě sledovali dopravní značení.