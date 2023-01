Jak Deníku sdělila mluvčí policie Štěpánka Schwarzová, osobní automobil, jehož řidič pravděpodobně usnul za volantem, narazil do svodidel. "Vůz se odrazil a ještě narazil do projíždějícího nákladního vozidla. Řidič utrpěl zranění a byl vrtulníkem letecké záchranné služby převezený do nemocnice. Právě kvůli přistávání vrtulníku byl na chvíli provoz úplně zastavený. Nyní už je místo průjezdné přes odbočovací pruh. Dopravu zde řídí policisté," uvedla Štěpánka Schwarzová.