Zdravotníci, policisté a hasiči měli v neděli odpoledne plné ruce práce u vážné havárie na Písecku. Před třetí hodinou odpolední se tu čelně střetla dvě osobní auta. Jedna z cestujících náraz nepřežila, druhého těžce zraněného přepravil vrtulník do českobudějovické nemocnice.

"Na místo okamžitě vyjely tři pozemní posádky zdravotnické záchranní služby a vzlétl vrtulník letecké záchranné služby z Plané u Českých Budějovic," popsala mluvčí záchranky Petra Kafková s tím, že kolegové na místě nalezli celkem pět zraněných osob.

"V nejvážnějším stavu byla žena - seniorka, u které v důsledku mnohačetných poranění a došlo k selhání vitálních funkcí. Zdravotníci jí na místě poskytli intenzivní resuscitační péči, bohužel přes veškerou snahu zemřela na místě. Další zraněný, muž středního věku, utrpěl těžké poranění hlavy a končetin. Po poskytnutí nezbytné neodkladné péče, včetně napojení na umělou plicní ventilaci, byl ve vážném stavu letecky transportován na anesteziologickoresuscitační oddělení českobudějovické nemocnice," vylíčila nejtěžší následky havárie.

Tím ale výčet zranění zdaleka nekončí. "Další dva muži utrpěli těžká zranění hlavy, trupu i končetin, po ošetření a stabilizaci stavu je pozemní posádky transportovaly na traumacentrum do Českých Budějovic. Středně těžká zranění utrpěla i jedna nezletilá osoba, ve stabilizovaném stavu ji záchranáři převezli také do Českých Budějovic," dolnila Kafková.

U nehody vydatně pomohli i naprostí laici. "Zdravotnická záchranná služba děkuje svědkům nehody, kteří se ochotně zapojili do poskytování první pomoci zraněným na místě nehody a pomáhali s péčí o zraněné i po příjezdu záchranářů," oceňuje mluvčí záchranářů.

Jak popsal policejní mluvčí Milan Bajcura, po silnici od Kostelce nad Vltavou jel řidič (roč. 1984) BMW X5, při průjezdu ostrou pravotočivou zatáčkou z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem tovární značky Hyundai I40. "Následkem nárazu utrpěl řidič BMW těžké zranění a spolucestující sedící vzadu lehké, ve vozidle Hyundai bohužel spolucestující žena sedící vpředu (roč. 1952) utrpěla těžká zranění neslučitelné se životem, řidič a spolucestující sedíci vzadu utrpěli těžká zranění," upřesnil.

Kvůli záchranným a vyprošťovacím pracím, ale také vyšetřování nehody a odklízení jejích následků zůstalo kritické místo neprůjezdné až do večerních hodin. Provoz na objízdné trasy po okolních silnicích druhé třídy odkláněla policie.

"Případ je v šetření dopravních policistů i jejich kolegů ze Služby kriminální policie a vyšetřování pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti," doplnil Milan Bajcura.

Za tento víkend je to již třetí smrtelná nehoda v Jihočeském kraji. Náraz do stromů nedaleko Bernartic na Písecku se stal osudným devětačtyřicetiletému muži, na Táborsku nepřežil náraz do rodinného domu v Borotíně na Táborsku 85letý řidič.