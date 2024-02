Provoz na trati byl zastaven. Ve vlaku cestovalo asi 80 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Při nehodě zasahovali budějovičtí profesionální hasiči i hasiči Správy železnic.

Policie potvrdila, že případ vyšetřuje jako sebevraždu.

Z diskuse na sociálních sítích:

- Bylo to tam každou chvilku. Ten barák hned u kolejí byl mojí babičky. Lidi procházeli za barákem, přes koleje a přes louku na MHD

- Slyšeli jsme dlouhý houkání vlaku. Ach jo, kdy už tam dají ty závory

- To není o závorách, to je o lidech

- Ve tmě až tak ne, ale kolik lidí už tam přehlídlo blikající světa kvůli slunci? Závora je závora a přejezd od Makra stejně tak

- Toto je mimo přejezd. Na rovném úseku trati. Spíš si někdo krátil cestu a nevyšlo to, bohužel.