Šumava - Horská služba pátrala po ztracených turistech. Naštěstí úspěšně.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Kojan

V západní části Šumavy musela Horská služba minulé úterý zachraňovat vysíleného běžkaře, v oblasti Knížecích plání se zase při túře ztratila matka s dcerou.



Běžkař se vydal v podvečer na trasu v oblasti Hůrky a musel mobilem kontaktovat Horskou službu. Tvrdil, že je zcela vyčerpaný. „Na místo, které udal, vyjel náš záchranář v terénním automobilu,“ řekl náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura. Záchranář muže naložil do vozidla a odvezl do místa jeho ubytování.



Kolem páté hodiny dostal dispečink zprávu z krizové linky 112 o dvou ženách, které se ztratily po celodenní túře v oblasti Knížecích plání. Matka s dcerou udaly přesné místo, kde se nacházejí. Na pláně hned vyjel záchranář na skútru, který ženy po necelé hodině nalezl. Mírně podchlazené je dopravil do penzionu v Borových Ladech.