A všichni měli co dělat. "Záchranáři celkem ošetřovali devět zraněných. Nejmladšímu bylo osmnáct a nejstaršímu dvacet tři let. V době zásahu byli všichni při vědomí a se zdravotníky v komunikovali. Šest osob utrpělo středně těžká zranění a další tři lehká. Převažovala poranění horních a dolních končetin, zlomeniny dlouhých kostí, poranění v oblasti zad a pánve. Zdravotníci pacienty na místě události roztřídili, poskytli jim nezbytnou přednemocniční neodkladnou péči a podle závažnosti stavu je postupně transportovali do nemocnic. Dvě ženy a tři muži byli předáni do traumacentra nemocnice České Budějovice. Na urgentní příjem Nemocnice Jindřichův Hradec transportovali záchranáři další čtyři muže. Stav všech pacientů byl v době předání do nemocnic stabilizovaný," uzavřela Petra Kafková.

V hlavní roli alkohol

Za nehodou je podle policejního mluvčího Jiřího Matznera pravděpodobně podnapilý řidič. "S vozidlem značky Škoda Octavia přejel do protisměru, kde se čelně střetl s dalším vozem Škoda Octavia. Druhé vozidlo řídila žena, její test na přítomnost alkoholu v krvi byl negativní. Řidič, který je podezřelý ze zavinění dopravní nehody, měl přes tři promile alkoholu v dechu," zmínil.

A nebyla to jediná víkendová nehoda, kdy šofér nebyl úplně při smyslech. Tragicky mohla skončit havárie, která se stala u Čejkovic kolem čtvrté hodiny ranní. "Řidič kamionu nahlásil vozidlo na střeše a v rybníce. Policisté následně zjistili, že na silnici u rybníka sedí svlečený muž, ten je řidičem vozidla, které skončilo v rybníce. Muž nebyl schopen říct, zda byl ve vozidle sám. Policisté s hasiči i policejním psem prohledali rybník i okolí, naštěstí žádné další osoby nenalezli. Vozidlo hasiči vytáhli z rybníka a řidič skončil v nemocnici. Odběr krve ukáže, zda a jak moc řídil alkohol," naznačil Jiří Matzner.

Dalšího opilce za volantem mercedesu poté, co v Husově třídě vozem zdemoloval ostrůvek pro chodce, zadrželi policisté z Českých Budějovic v neděli po půlnoci v Jeremiášově ulici. "Řidič nadýchal přes dvě promile. Vozidlo bylo odtaženo a řidič je vyšetřován pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek," dodal mluvčí.

