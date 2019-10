Policejní mluvčí Milan Bajcura popsal, jak k neštěstí došlo: "Řidič tatrovky vyjížděl ke kruhovému objezdu a pravděpodobně přehlédl cyklistku, jež jela před ním, nebo stála po jeho pravé straně, a přejel ji."

Svědkem neštěstí by měl být řidič bílého autobusu jedoucího od Českých Budějovic, který dával na kruháči přednost náklaďáku, a samozřejmě cestující. "Musel to být zájezdový nebo soukromý autobus," doplnil Milan Bajcura s tím, že tito lidé by měli kontaktovat policii na bezplatné lince 158.

Nehodu vyšetřují dopravní policisté i kriminalisté, jedná se o trestný čin. Provoz je řízen kyvadlově a tato situace potrvá maximálně do 15 hodin.

Tvoří se dlouhé kolony jak ve směru od Českých Budějovic na Český Krumlov, tak i z druhé strany. Řidiči musí být trpěliví.