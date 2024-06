Vážná dopravní nehoda se stala první červnovou sobotu pár minut před 17. hodinou na hranici Českobudějovicka s Jindřichohradeckem. Těžké zranění si způsobil muž středního věku, který narazil s vozem do stromu nedaleko Lipnice u Jílovic na Českobudějovicku.

Vrtulník ZZS Jihočeského kraje. | Foto: ZZS JčK

Nehoda byla původně hlášena u obce Hrachoviště na Jindřichohradecku, později bylo místo zpřesněno na osadu Lipnice spadající pod Jílovice, které už patří Českobudějovicku. Na silnici 154 čelně havaroval osobní automobil do stromu, jak informoval jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Zuzany Fajtlové vyrazily na místo dvě pozemní posádky z Třeboně a vrtulník letecké záchranné služby. Při nárazu auta do stromu se těžce zranil jeho řidič. „Muž středního věku zůstal ve voze zaklíněn," uvedla mluvčí s tím, že jeho stav vyžadoval zdravotnickou intervenci ještě před samotným vyproštěním. „Pro potřebu vstupu do cévního řečiště mu byl zaveden intraoseální vstup (do kosti) pro nezbytné podání léčiv," poznamenala Zuzana Fajtlová.

Po vyproštění záchranáři zajistili muži dýchací cesty alternativní cestou a napojili na dýchací přístroj. Ve vážném stavu byl s těžkými mnohačetnými poraněními celého těla letecky transportován na ARO českobudějovické nemocnice.