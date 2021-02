V sobotu dopoledne vyšetřovali českobudějovičtí dopravní policisté nehodu na Litvínovickém mostě nedaleko fotbalového stadionu.

Nehoda na Litvinovickém mostě nedaleko fotbalového stadionu na Dlouhé louce v Českých Budějovicích. | Foto: Policie ČR

V 10.40 hodin jel podle policejního mluvčího Milana Bajcury po Dlouhé louce ve směru od ulice Mánesova k Výstavišti řidič (roč. 2000) osobního vozidla tovární značky Peugeot. "Při průjezdu pravotočivou zatáčkou pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace, dostal smyk a následně vjel do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího osobní vozidla tovární značky Seat a poté obě vozidla narazila do kovových svodidel," popsal nehodu Milan Bajcura.