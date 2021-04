V neděli 18. 4. 2021 dopoledne uzavřela českobudějovickou Lidickou třídu dopravní nehoda.



Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury ji způsobil řidič, kterého se neúspěšně snažila zastavit policejní hlídka na cestě ze Včelné do Českých Budějovic. Řidič (ročník 1983) v osobním vozidle značky Alfa Romeo na výzvu k zastavení nereagoval a ujížděl dál do krajského města. Na křižovatce Lidická - L. M. Pařízka se plně nevěnoval řízení a narazil do osobního vozidla tovární značky Volkswagen Golf. Od nehody se snažil dále ujíždět, zastavil ho ovšem vzrostlý strom v ulici L. M. Pařízka. Řidič zůstal ve vozidle zaklíněn, z vozu se začalo kouřit a dveře nešly otevřít, zasahující policisté rozbili okénko, aby mohli zraněného řidiče včas vyprostit.

Poté ho předali do péče zdravotníků a hasiči případný požár vozidla lokalizovali.

Nikdo z osádky druhého vozidla naštěstí neutrpěl zranění.

"Řidič, který se snažil vyhnout policejní kontrole, byl s lehkým zraněním převezen do zdravotnického zařízení, kde se podrobil testu na návykové látky s pozitivním výsledkem," doplnil Milan Bajcura. A dodal také, že policisté v této souvislosti budou prověřovat i to, že zajištěný muž má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a vozidlo nesplňuje technické náležitosti provozu na pozemních komunikacích.

Dopravní policie odkláněla dopravu. Lidická byla u pivovaru Samson zcela uzavřena.

Policisté v souvislosti s vyšetřováním nehody vyzývají případné svědky, především řidiče motorových vozidel, kteří mohli být ohroženi nebezpečnou jízdou řidiče osobního vozidla tovární značky Alfa Romeo, červené barvy, aby nás kontaktovali na Územním odboru České Budějovice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588, případně na lince tísňového volání 158. Případ vyšetřuje prap. Aleš Janouch.