Hned tři nehody na silnicích Českokrumlovska šetří v pátek odpoledne dopravní policisté. První se stala v Horní Plané krátce před druhou hodinou.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

První informace z místa vypadaly téměř hrozivě, mělo jít o srážku šesti osobních aut a cyklisty. „Nehoda se stala v ulici Palackého a průjezd tudy je možný jen kyvadlově. Kolegové na místě odhadují vyšetřování a následný úklid komunikace do zhruba pěti hodin odpoledne,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Martina Joklová. Ta vzápětí upřesnila, že záchranáři z místa odvezli čtyři zraněné lidi a havarovaných aut je pět. „Na vině nehody je s největší pravděpodobností cizinec, který jel rychle. Vjel do protisměru a narazil do dvou protijedoucích osobních aut a dodávky, která jela ve stejném směru jako cizinec,“ popsala a dodala, že cizinec navíc narazil i do jednoho zaparkovaného auta, které se následně odrazilo na kolem jedoucího cyklistu. „On byl jeden ze zraněných převezených do nemocnice,“ uvedla mluvčí s tím, že nikdo ze zraněných není v ohrožení života.

Ve tři odpoledne pak letěl do Přední Výtoně na Českokrumlovsku záchranářský vrtulník. Tam se totiž střetli muž a žena jedoucí na kolech. Martina Joklová upřesnila, že cyklistku z místa transportoval vrtulník do českobudějovické nemocnice. Zhruba ve stejný čas se stala nehoda také v ulici Na Vyhlídce v Kaplici. Tam se srazila dvě osobní auta. „Policisté jsou na místě. Nehoda je bez zranění lidí,“ uzavřela Martina Joklová.

V souvislosti s tím Martina Joklová upozorňuje šoféry i další účastníky silničního provozu, aby byli ohleduplní. „Začíná víkend a počasí přeje, vyjede více lidí, chce to více pozornosti,“ řekla.