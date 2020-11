Dopravní policisté na Českobudějovicku vyšetřují dvě dopravní nehody se zraněním. V obou případech se řidič dostal do problémů se zákonem.

Nehoda se zraněním na silnici z Ortvínovic na Zvíkov. | Foto: Policie ČR

K první nehodě došlo podle policejního mluvčího Milana Bajcury počátkem října, kdy nad ránem jel řidič (roč. 1999) osobního vozidla Renault Megane po silnici z Ortvínovic na Zvíkov. "Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a profilu komunikace. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou vjel za krajnici, kde narazil do směrových sloupků. Poté auto sjelo do příkopu a narazilo do stromu," popsal nehodu mluvčí. Řidič utrpěl lehčí zranění, se kterým byl převezen do nemocnice. "Rozbor krve ukázal přítomnost návykových látek, a to konkrétně metamfetaminu/amfetaminu ve vyšším množství," uvedl Milan Bajcura.