V minulosti se na jihu Čech stala řada podobných nehod. Příčinou bývá často nepozornost za volantem či nepřiměřená rychlost a nezvládnutí řízení. Někdy se posádce vozu podaří dostat z potápějícího se auta ven, jindy přijde pomoc včas. Ne všechny podobné nehody ale mají šťastný konec.

Co dělat, kdy se auto začne potápět?

Důležité je zachovat klidnou hlavu a nepanikařit.

Odepnout si bezpečnostní pásy ve vozidle a zkusit otevřít okénko.

Pokusit se vylézt z auta, dokud ještě není zcela ponořené pod vodou.

Pokud je auto již z části pod vodou, nesnažit se otevřít dveře, jelikož tlak vody to neumožňuje a ztrácí se tak drahocenný čas.

Snaže otevřít okno. Pokud však okénko nelze otevřít, musíte ho rozbít. Vždy se snažte okno rozbít v jeho okrajích.

Jakmile se vám to podaří, je potřeba se dostat ven z vozidla. Máte-li v autě děti, vytáhněte je jako první.

Jestliže okno nelze rozbít, vyčkejte až se vůz naplní vodou a poté zkuste otevřít dveře.

Sledujte směr bublin z auta a plavte jejich směrem vzhůru. Zdroj: www.chcizit.cz