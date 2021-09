Nehodu tří vozidel způsobil v pátek v podvečer v Českých Budějovicích mladý řidič s třemi promile alkoholu.

Policie auto. Ilustrační foto | Foto: Deník/VLP Externista

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury se vydal v 18.30 hodin s osobním vozem Citröen C5 po silnici I/20 od Strakonické ke Krčínově ulici, kdy pravděpodobně vzhledem ke svému stavu nedodržel bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před ním a přední části narazil do auta Volkswagen Polo. "To nárazem odhodil do nákladního vozidla tovární značky MAN s návěsem. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob," popsal policejní mluvčí.