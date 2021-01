Vážnou dopravní nehodu způsobil ve středu muž (28 let) z Písecka, a to na Českobudějovicku.

Nehoda s alkoholem u obce Dříteň. | Foto: Policie ČR

Mezi Chvalešovicemi a Číčenicemi podle policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové narazil do telefonního sloupu a poté do stromu a způsobil si zranění, se kterými musel být letecky transportován do nemocnice. Později policie zjistila, že byl muž pod vlivem alkoholu.