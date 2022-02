Českobudějovičtí policisté zareagovali na stížnosti z předminulého víkendu, které souvisely se znovuotevřením známého diskotékového Clubu … v jihočeské metropoli. Opakované stížnosti obyvatel z okolí clubu i projíždějících řidičů hovořily o skupinách podnapilých, zcela zjevně mladistvých osob, rušících noční klid, znečišťování parčíku v okolí clubu a hazardním vstupování podnapilých osob do vozovky.

Policisté proto na uplynulou sobotu (19. února) naplánovali společně s pracovníky sociálně právní ochrany dětí a Krajskou hygienickou správou kontrolu clubu. "Dvě hodiny po otevření diskotéky policisté zkontrolovali bezmála sto mladistvých a nezletilých osob. Pod vlivem alkoholu byla zjištěna jedna nezletilá osoba a třicet mladistvých osob. Výjimkou nebyla ani dechová zkouška s výsledkem 1,5 promile alkoholu v dechu. Policisté tak museli tyto podnapilé nedospělé osoby předat zákonným zástupcům za přítomnosti sociálních pracovníků," uvedl k výsledku kontroly jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner a připojil, že reakce některých rodičů byly překvapivé, jejich děti totiž nahlásily víkendové přespání u kamarádů… O návštěvě clubu nepadla žádná zmínka.

Pokračování kontrol

"Policisté budou v podobných kontrolách pravděpodobně pokračovat v celém městě. Nechceme nikomu kazit zábavu, čekalo se na ní dost dlouho, ale všechno má svá pravidla. Takový vrávoravý vstup do silnice totiž může být posledním krokem v životě," upozornil Jiří Matzner.

Alkoholem posilnění nezletilí totiž byli v uplynulých dnech zastiženi dokonce i jako řidič a spolujezdec v automobilu! Nezpůsobili sice žádnou nehodu, ale jízda vozidla byla zjevně nestandardní.

Hůře dopadl opilý cizinec, který řídil v pondělí krátce po půlnoci v Českých Budějovicích automobil značky Renault po ulici Opatovská ve směru od ulice Pražská. Před jedním domem nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vyjel vpravo mimo komunikaci a následkem toho dostal smyk, přejel do protisměru, kde narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla značky Škoda. To bylo nárazem podle jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové vychýleno ze svého původního postavení a poškodilo oplocení domu, dále kapličku na plyn a rozvodnu na elektřinu.

Karambol pokračoval

"Nárazem byl cizinec se svým vozidlem odhozen na další zaparkované vozidlo značky Peugeot, přičemž se vozidlo přetočilo na střechu a zůstalo stát na silnici. Policisté z českobudějovického dopravního inspektorátu, kteří na místo dorazili, provedli řidiči cizinci (24 let) dechovou zkoušku, která opakovaně prokázala více než 2,1 promile alkoholu v dechu. Řidič utrpěl při nehodě zranění. Celková škoda, kterou svoji riskantní jízdou způsobil, dosáhla výše 260 000 korun," uvedla Štěpánka Schwarzová.

Policisté navíc zjistili, že u sebe cizinec neměl řidičský průkaz a že vozidlo, ve kterém jel, mělo neplatnou technickou kontrolu. Policisté muže podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Hledají svědky nehod

Českobudějovičtí dopravní policisté prošetřují z minulých dnů také několik níže uvedených nehod a žádají případné svědky, aby kontaktovali policisty na územním odboru České Budějovice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, využít mohou také telefonní číslo 974 226 588 nebo případně linku tísňového volání 158.

Dne 14. února 2022 v době od 11:10 hod. do 11:40 hod., v Českých Budějovicích, Labská ulice, na parkovišti OD LIDL, dosud neznámý řidič blíže neustanoveného motorového vozidla, poškodil zaparkované osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia, bílé barvy a poté z místa ujel. Kdo viděl uvedený střet, či jej mám nahraný na svých palubních kamerách motorových vozidel, vyrozumte nprap. Jana Mandíka.

Dne 16. února 2022 v 07:25 hod., na silnici III/1468, ve směru Zvíkov – Hlincova Hora, u obce Vyhlídky, jel řidiči osobního vozidla tovární značky Škoda Felicia, šedé barvy, kdy z dosud nezjištěných příčin vyjel vlevo mimo komunikaci, kde se převrátil na pravý bok. Případ vyšetřuje nprap. Jiří Červonyj.