Pane řidiči, jak se to stalo? Vezu most a došla mi nafta

V Písku o víkendu vjela dodávka pod viadukt u Jitexu. Mostní konstrukce doslova skalpovala střechu auta. Není to první případ, kdy na jihu Čech šofér neodhadl výšku nebo šířku svého vozidla či přehlédl dopravní značku. A pak už to nejde dopředu ani dozadu. Podívejte se na nehody, které se na jihu Čech v minulosti staly, a u kterých se nabízí otřepaný vtip, kdy řidič "šprajclý" s autem pod mostem odpovídá policistovi na dotaz, jak se to stalo: "Vezu most a došla mi nafta."

Nevešel se pod most. Ilustrační foto. | Foto: Zdroj Facebook/Most u Jitexu