K nehodě došlo 16. června kolem poledne v Dačicích na Jindřichohradecku v ulici Pivovarská, na cyklostezce, která vede přes řeku Dyji. "Cyklistce, která jela na svém jízdním kole ve směru od železniční tratě, vběhl na konci mostku do jízdní dráhy z pravé strany volně pobíhající pes rasy šarpej a došlo ke střetu jízdního kola s tímto psem," přidala detaily Hana Bílková Millerová, mluvčí tamních policistů. "Po střetu upadla cyklistka na vozovku a přitom utrpěla dle lékařské zprávy těžké ublížení na zdraví s dobou léčení od 16. června do současné doby."

Šarpej vběhl cyklistce do jízdní dráhy. Ilustrační foto. | Foto: Pavlína Pičmanová

Chovatelka neuhlídala psa, který vběhl cyklistce do jízdní dráhy a způsobil jí tím těžké ublížení na zdraví. Policie chovatelce šarpeje sdělila podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

