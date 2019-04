Řidič mercedesu jel po 22. hodině velmi vysokou rychlostí po komunikaci I/34 od Benešova u Prahy ke krajskému městu.

Před kruhovým objezdem na Okružní vyjel kvůli nezvládnutí vozu vlevo mimo silnici, kde narazil do svodidla a poté do dopravní značky. Po travnaté ploše auto pokračovalo středem rondelu a na jeho protilehlé straně pak napálilo do návěstidla, které porazilo. Následně se vymrštilo do vzduchu, přeletělo přes silnici a zrušilo sloup veřejného osvětlení. Dál profičelo křovinami, kde narazilo do betonové skruže, a skončilo na trávě vedle cesty, načež začalo hořet. Řidič zemřel.

Mrtvého nešlo identifikovat. Že jde o 32letého muže z Ostravska, se policii podařilo zjistit před pátečním polednem.