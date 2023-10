Srazili cyklistu i motorkáře a ujeli. Policie hledá viníky, neviděli jste je?

Dopravní policisté z Českých Budějovic hledají svědky trojice dopravních nehod. Jedná se konkrétně o střety aut s cyklistou a motorkářem a také o nehodu, kdy řidič narazil do dopravního značení a následně do domu. Všichni řidiči mají společné to, že od nehod raději ujeli pryč.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ J. Sejkora