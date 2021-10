Dne 24. září 2021 v 11:45 hod., na silnici II/122, v katastru obce Týn nad Vltavou, ve směru od obci Bechyně , jel dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, kdy narazil do protijedoucího užitkového vozidla Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, v žlutém provedení a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje prap. Filip Zeman.

V době od 14. září 2021 13:00 hod. do 14. září 2021 07:50 hod., v Českých Budějovicích, ulice Nemanická , poškodil dosud neznámý řidič blíže nezjištěného motorového vozidla, závoru železničního přejezd P1129 a poté z místa ujel. Případ vyšetřuje nprap. Bc. Jan Ďuríšek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.