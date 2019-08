"Ve čtvrtek ráno, krátce po sedmé, byli dopravní policisté Skupiny dopravních nehod Český Krumlov do Chvalšin k dopravní nehodě osobního vozidla tovární značky Renault," přiblížil podrobnosti jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. "Po jejich příjezdu již u nehody zasahovali zdravotníci a hasiči a také policista z Územního odboru Český Krumlov Por. Bohumil Havlíček, DiS."

Ten přijel k nehodě jako první: u plotu chvalšinské mateřské školy leželo osobní vozidlo Renault Scenic na střeše. "Proto zastavil a běžel zjistit zdravotní stav osádky," dodává mluvčí. "Uvnitř vozu byl jeden muž, řidič, který se svíjel a rozhazoval rukama, jako v křeči. Z úst se mu valila pěna."

Vzhledem k tomu, že se žádné z dveří nedaly otevřít, nezbylo strážci zákona než rozbít okno zadních dveří, aby se dostal do vnitřních části vozu. "Muž byl částečně v šoku a komunikoval s obtížemi. Po zajištěních základních životních funkcí Bohumil Havlíček telefonoval na Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, kde jim vylíčil skutečnost a požádal o přivolání dalších složek Integrovaného záchranného systému," popisuje Milan Bajcura.

Na místo nehody doběhl i další muž, který poručíkovi Havlíčkovi pomohl. Společně usoudili, že nebudou řidiče z Renaultu vyprošťovat, protože nebyl připoutaný a vzhledem k poloze jeho těla nemohli vyloučit vnitřní poranění nebo zranění páteře.

"Druhý zachránce, jehož jméno neznáme, po příjezdu složek IZS odjel a za jeho pomoc patří obrovský dík," dodává mluvčí policie.

Jak k nehodě došlo?

Dopravní policisté během vyšetřování nehody zjistili, že muž (roč. 1983), je po silnici II/166 z obce Chvalšiny na Český Krumlov, kdy zřejmě z náhlé zdravotní indispozice nebyl schopen ovládal osobní vozidlo Renault Scenic, narazil do dopravního značení na levé straně komunikace a poté přední částí do plotu u základní školy. "Nárazem se vozidlo otočilo na střechu, kde zůstal řidič zaklíněn až do příjezdu zmíněného policisty a druhého muže."

Při zásahu raněného muže z vozidla vyprostili krumlovští profesionální hasiči a zdravotničtí záchranáři ho pak transportovali do nemocnice.

Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 115 000 korun. Další okolnosti této nehody jsou předmětem vyšetřování českokrumlovských dopravních policistů.

"Ještě jednou velký dík našemu policistovi, Bohumilu Havlíčkovi, a neznámému muži, kteří se společným dílem příkladně zasloužili o to, že následky nehody jsou minimální," uzavírá Milan Bajcura.