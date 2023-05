Hned čtyři aktuální nehody řeší policisté z Českobudějovicka. Obracejí se s prosbou na případné svědky bouraček v Dobrovodské u SMS Elektro, na Senovážném náměstí, ve Skuherského a také poblíž Dasného.

Nehoda u Dasného. | Foto: Policie ČR

Ve středu 3. května okolo 9:45 ráno se v Dobrovodské ulici, před budovou SMS Elektro, srazila dvě auta. Mluvčí policie Štěpánka Schwarzová přiblížila: „Řidič automobilu značky VW Tiguan bílé barvy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a nestačil zareagovat na pomaleji jedoucí vozidlo značky Škoda Octavia bílé barvy, které při předjíždění poškodil. Následně z místa odjel, aniž by událost řešil. Pokud jste nehodu viděli, volejte policistům z dálničního oddělení Borek na telefon 974 221 255.“

Další prošetřovaná nehoda se přihodila v pátek 5. května v době od 9:15 do 10:05, a to na parkovišti na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. Řidič nejspíš červeného auta poškodil zaparkované šedé BMW a odjel, aniž by nehodu řešil.

Mluvčí popsala další z nehod: „6. května krátce před desátou večer se stala dopravní nehoda na ulici Skuherského. Mezi ulicemi Nádražní a Lipenská neznámý pachatel poškodil zde zaparkovaná vozidla značky Hyundai Getz, Škoda Fabia a Mercedes a to na levých zrcátkách. Poté z místa nehody ujel.“

Nehoda ve Skuherského ulici.Zdroj: Policie ČR

Svědkové jsou potřeba i k nehodě, která se stala v pondělí 15. května na silnici č. I/20 mezi obcemi Dasný a Česňovice. „Projížděl zde řidič ve vozidle značky Škoda Octavia černé barvy, kterého měl ohrozit dosud nezjištěný řidič v automobilu bílé barvy, pravděpodobně se jednalo o vozidlo značky VW UP nebo Škoda City Go s polepem. Tento řidič jel ve směru od obce Dasné, při předjíždění nákladního automobilu vyjel do protisměru a poškozený řidič musel rychle strhnout svůj vůz vpravo do protisměru, aby se vyhnul čelnímu střetu,“ uvedla Štěpánka Schwarzová.

„Pokud jste některou z těchto nehod viděli nebo jste byli jejími přímými účastníky a můžete policistům poskytnout důležité informace, volejte na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na linku 158. Za spolupráci děkujeme,“ doplnila.