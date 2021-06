Vyšetřovatelé neštěstí museli pracovat s dost těžko uvěřitelnou verzí sebevražedného jednání. Řidič Opelu Calibra, jenž se 12. června 2011 časně ráno čelně srazil nedaleko Hluboké s policejním vozem, si rok před tím sám napsal parte, které zveřejnil na Facebooku. O vlastní smrti informoval s děsivou přesností, datoval ji právě do 12. června a jako příčinu své smrti uvedl autonehodu. Přesně tak o rok později zahynul. O život při havárii tenkrát přišli i dva policisté a další civilista.

Podle tehdejšího vyjádření policejní mluvčí však nebyly spekulace o tom, že mladý řidič vjel do cesty služebnímu vozu úmyslně, na místě. Jak tehdy informovala, výslechy příbuzných a blízkých nenasvědčovali sebevražedným úmyslům.

Na místě nehody tehdy vyrostl kříž, lidé zapalovali svíčky a pokládali květiny. Policie vyhlásila sbírku na pomoc pozůstalým.Zdroj: Deník / Jaroslav Sýbek

Po jednom policistovi zůstaly dvě malé děti, druhý měl přítelkyni, s níž plánoval svatbu.

Následky srážky však byly děsivé. V havarované služební Škodě Octavia jeli dva policisté z policejního oddělení z Milevska a zadržený civilista, kterého vezli do Českých Budějovic na protialkoholní záchytnou stanici. Civilní červené auto opel řídil devatenáctiletý muž z Českobudějovicka. Ten v autě poté, co se po nárazu vzňalo, uhořel. O život přišli rovněž všichni tři muži cestující v policejním voze.

Policisté zasahovali u konfliktu dvou sourozenců

Dramatické události ale předcházely už samotnému převozu civilisty policejním autem do Budějovic. Službu konající policisté byli podle mluvčí v osudnou noc přivoláni k vyhrocenému konfliktu dvou sourozenců, který se odehrál v malé obci na Písecku. "Na místě zjistili, že mezi mužem a ženou došlo nejdříve k slovní přestřelce a poté muž na ženu zaútočil nožem. Poškozená byla následně s drobným poraněním ošetřena lékaři a propuštěna do domácího léčení. Strach z útočníka však u rodiny přetrval a jelikož provedenou orientační dechovou zkouškou policisté zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu, rozhodli se pro jeho eskortu do protialkoholní záchytné stanice," popsala policejní mluvčí zásah, který tragédii před deseti lety předcházel.

K čelní srážce došlo paradoxně na rovném a přehledném úseku silnice na kraji lesního úseku nedaleko od odbočky do kempu Křivonoska. Silnice se tu sice z pohledu vozidel jedoucích od Hluboké asi sto metrů před místem nehody točí doprava, je ale dostatečně široká na to, aby se tu vyhnula i více než dvě auta. Komunikace ovšem svádí mnohé řidiče k rychlé jízdě. Což byla i jedna z hlavních vyšetřovacích verzí - tedy že řidič automobilu značky Opel vyjel do protisměru a tam se střetl s policejním vozem.