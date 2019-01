Lišov – Kvůli dopravní nehodě, kterou způsobil pod vlivem alkoholu, přijde ředitel lišovské základní a mateřské školy Stanislav Matoušek o místo.

Dopravní nehoda podnapilého ředitele Stanislava Matouška. | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala ve středu 21. listopadu po 18. hodině v Lišově. „Dvaašedesátiletý muž naboural do třech osobních aut. Při dechové zkoušce mu policisté naměřili tři promile alkoholu. Je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky," informovala Lenka Holická, jihočeská policejní mluvčí s tím, že v případě uznání viny a odsouzení hrozí řidiči až tříletý nepodmíněný trest odnětí svobody.



Na závažný prohřešek okamžitě reagovalo jakožto zřizovatel školy vedení města Lišov. „Ředitel odstoupí z funkce. Využil možnost odejít na vlastní žádost a podal rezignaci k poslednímu prosinci," potvrdil starosta Lišova Jiří Švec. Jak dále starosta uvedl, své působení na škole ukončil Matoušek bezprostředně po nehodě, nyní dobírá zbylou dovolenou.



Svou rezignaci Matoušek Deníku potvrdil, ale blíže se nechtěl vyjadřovat. „Pro mě je to hrozně složitá situace," řekl Matoušek.

Tento čtvrtek má změny ve škole na programu rada města. Následně by mělo být rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na nového ředitele. Školu nyní vede zástupkyně Jaroslava Veberová.



„Jakožto statutární zástupce ředitele automaticky přebírám povinnosti a práva ředitele školy. Pedagogický sbor je stabilizovaný, situaci zvládáme bez problémů," sdělila Veberová. Zároveň potvrdila, že bude kandidovat na post ředitele.