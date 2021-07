/VIDEO/ Dopravní kalamitu a ucpané příjezdové trasy zavinila v Českém Krumlově v úterý 27. července řetězová nehoda pěti aut. Armádní nákladní auto v ulici Pod Kamenem, na hlavním tahu městem, narazilo zhruba v 10.40 do aut, která krokem popojížděla k semaforům na Špičáku. Jedno zdemolovalo, tři další poškodilo.

Řetězová nehoda v Českém Krumlově. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

"My popojížděli krokem v koloně a najedou náraz. Auto za mnou narazilo do mě a nasunulo mě do dodávky přede mnou, hnula jsem mu nárazníkem a nemůže otevřít zadní dveře," přiblížila detaily řidička červené fabie, která ještě dvě hodiny po nehodě čekala v ulici Pod Kamenem na došetření nehody. Její auto nehodu odneslo "ťuknutým" předkem i zadkem auta a také proraženým nárazníkem, z místa ale mohla autem odjet. "Byla to rána, to vojenské auto nás nabralo čtyři. Naštěstí bez zranění, všichni jsme v pořádku."