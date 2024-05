V úterý před polednem se stala na rušné Husově třídě v Budějovicích poměrně kuriózní nehoda.

Řidička měla kliku. Při nehodě nedošlo k žádnému zranění. | Foto: Policie ČR

V křižovatce s ulicí Resslova narazila řidička osobního vozidla do zábradlí u chodníku. Na místě nehody policisté zjistili, že mladá žena (2002) jela s Volvem V60 od centra k Dlouhému mostu a zatím z nezjištěných příčin vjela do protisměru, napříč celou komunikací a narazila do kovového zábradlí u školní budovy, kde poškodila dopravní značení.

Mluvčí policistů Milan Bajcura uvedl, že žena se vzhledem k svému rozrušenému stavu nebyla schopna podrobit trestu na zjištění návykové látky v dechu či z biologického materiálu. „Policisté proto požádali ve zdravotnickém zařízení o provedení odběru krve k následné analýze,“ dodal mluvčí.

Při nehodě naštěstí nedošlo ke střetu s jiným autem. Způsobená škoda na vozidle, zábradlí a dopravní značce byla vyčíslena na 110 000 korun. Provoz na komunikaci byl částečně omezen ve směru od Dlouhého mostu k Mariánskému náměstí víc než dvě hodiny.