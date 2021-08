Policisté z Písku šetřili dopravní nehodu, která se stala ve středu večer na silnici mezi obcemi Nevězice a Probulov.

Mladá žena usedla za volant silně pod vlivem návykové látky a havarovala. | Foto: Policie ČR

Mluvčí policie Milan Bajcura uvedl, že po zmíněné silnici jela žena (39 let) s osobním vozidlem značky Hyundai Accent. "Pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem, stavu komunikace a vlastnostem nákladu, přejela do protisměru, kde vjela mimo komunikaci. Zde havarovala do vzrostlého stromu a odrazem skončila s vozem na poli, kde se převrátila na střechu," popsal.