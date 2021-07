Od čtvrtečního rána vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu na silnici II/156 mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsi u Budějovic. Na několik hodin zde byla uzavřena i silnice od Českých Budějovic na Trhové Sviny.

Střet tří aut u Nové Vsi na Budějovicku. | Foto: Policie ČR

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury ve čtvrtek po půl šesté ráno řidička s osobním vozidlem tovární značky Dodge Journey jedoucí od Budějovic zatím z nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střetla s osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Touran, které jelo od Nové Vsi. "Vozidlo VW Touran bylo nárazem odraženo do silničního příkopu a následně došlo ke střetu s dalším vozidlem jedoucím ve směru od obce Nová Ves směrem na obec České Budějovice a to s osobní vozidlo tovární značky Ford Mondeo," popsal mluvčí.