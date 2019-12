Řídil přes zákaz pod vlivem návykových látek a boural. Čeká ho soud

Sedmadvacetiletý muž z Českokrumlovska v pátek 13. prosince řídil osobní auto Audi ve směru od obce Kamenný Újezd do Českých Budějovic a způsobil dopravní nehodu. Podle slov krajské policejní mluvčí, Štěpánky Schwarzové, přední částí svého vozu narazil do zadní části vozidla značky Fabia. Jenže to nebylo všechno.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora