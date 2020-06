Vodáci zaměstnali ve čtvrtek na Českokrumlovsku všechny složky záchranného systému. Informovala o tom policejní mluvčí Lenka Pokorná. Nejprve se odpoledne převrátila loďka s dvěma lidmi na Lipenské nádrži. V podvečerních hodinách vyjížděli policisté a hasiči k převrácené kánoi na řece Vltavě.

Zásah na Lipně

Ve čtvrtek dne 25. června kolem půl třetí odpoledne vyjížděla policejní hlídka z Horní Plané k nahlášenému převrácení loďky na Lipenské nádrži u chatové oblasti Radslav. "Vlivem počasí se na hladině začaly tvořit velké vlny, v důsledku čehož došlo k převrácení plavidla a muži (1985 a 1974) se ocitli v rozbouřené vodě. Trosečníků, volajících o pomoc, si všiml člověk na břehu, který okamžitě přivolal pomoc a další dva muži sedli do loďky a vydali jim na pomoc," popsala počínající drama Lenka Pokorná.

Policisté, hasiči, vodní záchranáři i zdravotníci se proto ihned po přijetí oznámení přesunuli k vodní nádrži a snažili se muže najít, což se podařilo. "Poté byli oba nešťastníci v pořádku dopraveni na břeh, kde se o ně postarali zdravotníci. Naštěstí k žádnému zranění nedošlo. Na záchraně jejich životů se podílelo kolem 20 lidí," doplnila.

Záchrana na Vltavě

Netrvalo dlouho a přišlo další oznámení o převrácené lodi, a to na řece Vltavě u vodáckého kempu Nahořany. "Tentokrát se jednalo o kánoi s jedním vodákem. K události došlo v podvečerních hodinách kolem šesté hodiny. Policisté od svědků zjistili, že se mladý muž (1997) poté, co spadl do vody, zachytil lodi a odplaval s ní po proudu. Policisté a hasiči se okamžitě pustili do pátrání a krátce před půl osmou večerní hlásili, že hledaného vodáka našli ve vodáckém kempu u Vikinga. Naštěstí i tento příběh měl šťastný konec. V tomto případě se do akce zapojilo 8 osob," uvedla mluvčí.

Vodní toky a vodní nádrže dle jejich slov lákají každoročně v letních měsících spoustu vodáků. "Ti by si však měli uvědomit, že bezpečnost by měla být na prvním místě a neměli by se nepouštět na rozvodněné řeky a na vodní hladiny, kde jsou velké a nebezpečné vlny. Bohužel, každým rokem policisté zasahují u převrácených lodí a asistují u záchrany vodáků, kteří přecenili své schopnosti, nebo nedbali rad a pokynů," varuje Lenka Pokorná.