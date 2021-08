Zraněním spolucestujících skončila středeční odpolední nehoda Hondy CR-V u Břehova. Auto tu skončilo mimo silnici na střeše.

Auto skončilo mimo silnici na střeše. | Foto: Deník/ Redakce

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury se čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla cestou mezi Němčicemi a Češnovicemi zřejmě plně nevěnoval řízení. "Vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do dopravního značení. Poté se vozidlo přetočilo na střechu a zastavilo se nárazem do vzrostlých stromů. Spolucestující se zranili, následně je převezli zasahující zdravotníci do nemocnice," popsal karambol.