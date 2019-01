Jižní Čechy - I letos mohou základní a mateřské školy získat od Jihočeského kraje dotaci v rámci grantového programu na dopravu dětí na dětská dopravní hřiště.

Ilustrační foto | Foto: Vít Šimánek

Vyhlášení programu, kde je k dispozici částka 180 tisíc korun, schválili v úterý krajští zastupitelé. Žádosti o grant mohou školy podávat do 3. dubna do 12 hodin.



Loni obdrželo dotaci 47 základních a mateřských škol v celkové výši 167 706 korun. „Kraj tak umožňuje co nejširší účast dětí z mateřských a základních škol na výuce na dětských dopravních hřištích,“ vysvětluje náměstek hejtmana Martin Kuba.



„Školám, které nesídlí blízko dopravního hřiště, umožňujeme čerpat dotace na přepravu dětí. Ty totiž patří do skupiny nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu.“ Děti při návštěvách dopravních hřišť získávají znalosti o dopravních předpisech, věnují se první pomoci a učí se dopravní kázni. Využívání těchto hřišť vede dlouhodobě ike snižování nehodovosti v silničním provozu a je tak jednou z nejúčinnějších forem dopravní výchovy, především při výcviku začínajících cyklistů.



Bližší informace včetně žádosti najdou zájemci na www.kraj-jihocesky.cz (Granty, Fondy EU/ Granty a příspěvky Jihočeského kraje). „Nabídky grantu na dopravu určitě využijeme,“ říká ředitelka Základní školy v Římově Michaela Kalinicsová.



„Jezdíme s dětmi jednou ročně na dopravní hřiště do Českých Budějovic. I když to stojí pár korun a rodiče na to dětem peníze dají, proč tento zajímavý grant nevyužít. Mohli bychom tam pak jezdit aspoň dvakrát do roka – na jaře a na podzim,“ doplňuje ředitelka římovské školy.