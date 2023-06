V sobotu 10. června večer zaslechl podnikatel Dušan Breicha z Českých Budějovic skřípání brzd a děsivou ránu. Zrovna dokončoval poslední přípravy před otevřením svého zmrzlinářského stánku. Naštěstí se nikomu nic nestalo, a i přes nebezpečnou situaci v neděli 11. června mohl otevřít a prvním zákazníkům nabídnout svou domácí zmrzlinu.

Štěstí v neštěstí zažil zmrzlinář z Budějovic, do domu mu v sobotu vrazilo auto | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Zmrzlinář Dušan Breicha sídlí v ulici U Hvízdala na sídlišti Vltava, sám Deníku popsal, co se přihodilo. Pár hodin před otevřením mu do provozovny prý narazil „nedočkavý zákazník“. „Když jsem večer dokončoval stánek, který jsem chtěl dneska otevřít, tak jsem slyšel brzdy a pak na mě přes dveře vykoukla Škoda Felicie. Měl jsem to o metr, opravdu štěstí v neštěstí, nikomu se nic nestalo, kromě šoku a rozbitých věcí,“ uvedl.

Mladý řidič, prý nedobrzdil před přechodem, kde v tu chvíli procházel chodec se psem, tak raději strhnul řízení. „K nehodě došlo u mého sídla, na sídlišti Vltava U Hvízdala. Jde o odbočku k Arpidě, kde bydlím, a protože Budějovice nepovolují ježdění se zmrzlinovým kolem po městě, tak jsem si tu vytvořil stánek, kde současně prodávám domácí zmrzlinu,“ vysvětlil Breicha.

I přes nastalou situaci se rozhodl v neděli otevřít. „Otevřu i před komplikace, když jsem to slíbil. Připravil jsem čerstvou fresh jahodovou zmrzlinu přímo ze stroje z ovoce z Bavorova, pak jsem namíchal veganskou ovocnou zmrzlinovou směs s příchutí avokáda, zeleného jablka a kiwi, také mám borůvkovou se smetanou a jogurtem,“ vyjmenoval zmrzlinář. Kromě toho u něj lze od 13. hodiny zakoupit i další druhy oblíbené letní pochoutky s sebou.

První moment v sobotu po 19. hodině byl prý šok. „Lidé tu brzdí často, tentokrát byl ale slyšet dlouho smyk. Měl jsem čas utéct, naštěstí, na přechodu přecházel zrovna pán se psem, a ten řidič to pravděpodobně strhnul, ale do mého domu,“ uzavřel Dušan Breicha.

Dušan Breicha vyrábí poctivé domácí zmrzliny z čerstvého ovoce, třeba citrony a pomeranče si nechává posílat až z ostrova Kréta, jahody má z jihočeského Bavorova, rád používá také jedlé květiny a bylinky z vlastní zahrádky. „Mám tu třeba meruňkovou z meruněk ze Španělska s vlastní mátou, míchám třeba čoko-banán na styl kubánského dortu, je to pařížská smetana se zašlehaným banánem, to je také oblíbená kombinace,“ podotkl.

Mnoho lidí dle jeho slov nedá dopustit na tradiční klasiku – retro vanilku a čokoládu. „Dřív se dělala jen z vanilínu, já dávám pravou vanilku. Zmrzlinu jsem se učil dělat v Itálii, objížděl jsem ty nejlepší italské zmrzlináře,“ vysvětlil Breicha. Do ledové pochoutky by nikdy nedal prášek. „Je to sice jednodušší, ale není to ono,“ upozornil. „Baví mě práce s bylinkami, dělal jsem i květinovou, chystám se na oblíbený slaný karamel a další moderní příchutě. Dobře se pracuje třeba s avokádem, to je neutrální chuť a stačí přidat právě kiwi a zelená jablka, která dotvoří celou příchuť,“ zmínil s tím, že podobně je to třeba s dračím ovocem, které potřebuje dochutit citronem. Dělá i slané příchutě. „Vyrábím parmazánovou zmrzlinu, ta je úplně úžasná, je slanější, dá se různě kombinovat a lidem to moc chutná,“ osvětlil.

Nehoda vzbudila ohlasy

U stánku se během odpoledne zastavovalo množství lidí, většina zákazníků chtěla podnikatele finančně podpořit nákupem zmrzliny a alespoň trochu mu kompenzovat škody. „Viděl jsem to na sociálních sítí, chtěli jsme s manželkou ochutnat a trochu pomoc,“ zmínil jeden z nich. „To jste vy z těch zpráv, to nás mrzí, vezmeme si zmrzlinu ještě domů a přijdeme znovu,“ řekly dvě další ženy.

Zmrzlináře osobně mrzí negativní reakce na sociálních sítí. „Nechápu, jak někdo může říci, že jsme to naistalovali a vymysleli si to,“ kroutil hlavou zmrzlinář, když ukazoval škody a střepy, které se snažil během dopoledne zamést a uklidit.

Zmrzlinu bude prodávat třeba i na volejbalovém turnaji na hřišti u jezu Malák v Českých Budějovicích 26. června.