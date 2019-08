Od pátku do neděle si pro nás policisté připravili znatelné navýšení dopravních kontrol. Poslední prázdninový víkend, který je vždy velmi rizikový, si pozornost policistů, ale i tu naší zaslouží.

„Budeme v maximálním nasazení. Zapojeni budu kromě dopravních policistů i pořádkové jednotky. Chceme znatelně přispět k tomu, aby se v posledním prázdninovém víkendu jezdilo na našich silnicích bezpečně,“ vysvětlil policejní tiskový mluvčí Jiří Matzner.

Na úplném začátku července se sice nebouralo, ale 4. červenec se smutně zapsal do pamětí blízkých mladého řidiče, který sjel mezi Třeboní a Lišovem do příkopu a nepřežil náraz do stromu. Stal se tak čtyřicátou letošní obětí dopravních nehod.

S tragickými následky se bouralo i na kolejích. Nejspíše nepozornost zapříčinila tragédii 8. července u obce Bednárce na Jindřichohradecku, při které řidička na přejezdu vjela přímo před projíždějící vlak.

Umírali ale také i chodci a cyklisté.

„Cyklisté jsou velmi ohrožení. Bohužel i oni sami si někdy nebezpečné nehody způsobují. Kupříkladu ve středu řešili policisté tři případy cyklistů, kteří měli pozitivní test na alkohol. Jeden z nich přehlédl popelářské auto a narazil do něj,“ upozornil Jiří Matzner.

Definitivní prázdninovou statistiku zveřejní policisté až 2. září.

Podle průběžných informací policie lze ale předpokládat, že letošních deset zmařených životů na silnici výrazně vylepší bilanci oproti loňskému létu, kdy zemřel při dopravních nehodách dvojnásobek lidí.

Nezbývá než si držet palce, aby ani poslední prázdninový víkend, už další tragédii nepřinesl.