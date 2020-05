Podle prvotních informací od policie došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel na hlavním tahu z Hluboké nad Vltavou na Týn nad Vltavou, u Staré obory, krátce před čtvrteční půl jedenáctou.

Řidič BMW 320 (20 let) se podle mluvčího policie Milana Bajcury v protisměru střetl s protijedoucím Hyundai Santa Fe. "Příčinou nehody byla pravděpodobně vysoká rychlost BMW, které jelo ve směru z Hluboké na Týn a v táhlé levotočivé zatáčce vyjelo do protisměru," popsal. Mladý muž na místě podlehl zraněním, řidič hyundaie byl s lehkým zraněním záchranáři transportován do nemocnice.

Silnice bude uzavřena až do odpoledních hodin, na místě probíhá vyšetřování nehody se smrtelným zraněním. Policisté vyslechli svědky nehody, ale případná další svědectví uvítají na lince 158

Dvacetiletý řidič je podle policejního mluvčího Milana Bajcury druhou nejmladší obětí letošních nehod na jihočeských silnicích, mladší byla jen holčička, která zemřela po dubnové nehodě, která se stala mezi Němčicemi a Češnovicemi