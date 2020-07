Pár minut před šestou hodinou ranní vyjížděli policisté a záchranáři k nehodě dodávky nedaleko Vodňan u odbočky na Černěves. Nehoda se stala na hlavním tahu mezi Budějovicemi a Pískem, který pokračuje dále na Prahu.

Podle mluvčího policie Milana Bajcury řidič vozidla Fiat Ducato vyjel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde dodávka narazila do vzrostlého stromu. Řidič zůstal v autě zaklíněný, utrpěl vážná zranění, s nimiž ho vrtulník transportoval do nemocnice.

Příčinou nehody by mohl být podle spekulací svědků mikrospánek řidiče. Provoz policisté řídili kyvadlově.

Okolnosti této havárie vyšetřují strakoničtí dopravní policisté. Uvítají informace, které mohou objasnit průběh nehody. Svědectví policisté přijmou na Územním odboru Strakonice, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Plánkova 629, telefon 974 237 254, případně na lince tísňového volání 158.

S dopravními komplikacemi se ve středu ráno potýkali i řidiči u Volar na Prachaticku. Na silnici 39 vznikl dopravní problém poté, co na komunikaci vytekla močůvka.