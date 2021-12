V sobotu krátce po půl deváté ráno profesionální jednotka z Písku vyjížděla k dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 4 v katastru obce Drhovle. Zde podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů ve směru na Brloh havaroval osobní automobil značky Hyudai Accent. "V době příjezdu hasičů u nehody již zasahovali zdravotníci záchranky, kteří měli v péči řidiče. Nikdo jiný v autě necestoval," uvedla mluvčí a dodala, že hasiči auto zajistili proti požáru a pohybu. Do příjezdu policistů pak řídili provoz na silně vytížené komunikaci.

Krátce po 9. hodině mezi Mazelovem a Záblatím likvidovali budějovičtí profesionální hasiči následky srážky dvou osobních aut. Jednalo se o vozy značek Škoda Octavia a Škoda Rapid. Octavia zůstala po střetu na silnici, Rapid byl na boku v příkopu. "Přestože byla nehoda ohlášena s nutností vyproštění zraněných osob, byly osádky obou vozů v okamžiku příjezdu hasičů z aut venku. Nikdo z nich neměl žádné viditelné zranění, přesto byla na místo povolána záchranná služba," popsala Vendula Matějů.

Požár dílny způsobil škodu za dva miliony. Majitel se popálil

O půl hodiny později se stala další nehoda, a to na silnici č. 135 u obce Budislav. Zde podle mluvčí hasičů najelo osobní auto do sypače. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Po nárazu ze sypače vyteklo přibližně 80 litrů hydraulického oleje. "Hasiči uniklý olej zasypali sorbentem a zabránili tak jeho úniku do kanalizace. Velitel zásahu si vyžádal dovoz dalšího sorbentu, kterým hasiči veškerý olej ze silnice sanovali," přiblížila mluvčí.

Večer začalo pršet a některé silnice se změnily v klouzačky. Před 20. hodinou u Hospříze na Jindřichohradecku havaroval osobák. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění. Havarované auto skončilo v příkopu. Profesionální hasiči ze stanice Jindřichův Hradec auto vytáhli zpět na silnici a velitel zásahu si přes operační středisko na místo zažádal o sypač.