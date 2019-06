Na místo nehody se ihned vypravili záchranáři HS z místní stanice. „Když jsme dojeli ke zraněnému, zjistili jsme, že mu velká a těžká větev poranila velmi závažně hrudník a došlo i k dalším zraněním. Měli jsme podezření i na poranění páteře a levé lopatky. Jakmile jsme muže ošetřili, zafixovali jsme jej do vakuové matrace,“ uvedl k nehodě Josef Tischler, zasahující člen Horské služby Šumava.

Záchranáři pak zraněného v terénním automobilu šetrně dopravili k čekajícímu sanitnímu vozu Rychlé zdravotnické pomoc z Vacova. „Ti si muže převzali a odvezli asi kilometr k přistávací ploše. Na té dosedl přivolaný vrtulník Letecké záchranné služby Armády ČR z Bechyně. Ten poté pacienta transportoval k dalšímu ošetření do nemocničního zařízení,“ řekl Josef Tischler.

Když jde o úrazy lesních dělníků, není výjimkou, že zasahuje právě Horská služba. „Stává se to i v jiných horských oblastech. U nás je to asi běžnější, protože je Šumava pokryta velikými a často zcela odlehlými lesními porosty. Pak musíme vyrazit i k podobným úrazům my a jako první u nehody ošetřit a připravit zraněného pro další transport sanitkou či vrtulníkem,“ komentoval dnešní zásah Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava.

Radek Zeman, mluvčí Horské služby