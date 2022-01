Největší vítr byl na studené frontě, která nad krajem přecházela. "Při přechodu srážkového pásma," vysvětlil Daniel Maňhal. Na Churáňově bylo v pondělí nad ránem naměřeno nejvíce kolem18 metrů za vteřinu.

Hasiči v akci

Hasiči podle tiskové mluvčí HZS JČK Venduly Matějů v pondělí ráno odklízeli padlé stromy u Lhotic na Lišovsku u nájezdu na D3, v Lišově u silnice na skládku a potom u Libína na hranicích Českobudějovicka a Třeboňska.

Obleva zavřela některé sjezdovky, kvůli tání sněhu se mohou zvedat hladiny řek

"V pondělí očekáváme vítr s nárazy o rychlosti do 15 metrů za vteřinu. "Tyhle dny budou foukavé všechny," upozornil Daniel Maňhal a připojil, že v úterý odpoledne jihozápadní vítr znovu zesílí a nárazy pak mohou místy být až 20 metrů za vteřinu. Meteorolog upozornil také na to, že se v úterý očekává v regionu déšť, na Šumavě po celý den, takže může dojít až ke zvýšení hladin vodních toků k prvnímu nebo i druhému stupni povodňové aktivity. Srážky by měly ustávat až ve čtvrtek, to se ale ochladí, takže i v nižších polohách mohou být srážky sněhové. Na horách může padat sníh už ve středu. Sníh by se ale v nižších polohách neměl udržet. Mráz je na noc v regionu předpovídán místy už v noci na čtvrtek, v pátek by ale v noci v kraji teploty mohly klesnout až na -5 až -9 °C. Přes den má být do čtvrtka nad nulou.