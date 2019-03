Kámen podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala způsobil škodu kolem 100 000 korun. Provozna trati byl obnoven ve 20.20hodin. „Zjišťujeme, zda kámen vypadl při přepravě z vagonu jiného vlaku, nebo ho někdo na koleje položil jako 12. února, kdy na stejném místě ležela kovová bedna, zřejmě ze šrotu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.



Tento předmět, který se neznámo jak, objevil na kolejích, Martin Drápal potvrdil. Rovněž při této srážce nedošlo k vykolejení vlaku ani ke zranění lidí. Tehdy byla škoda na lokomotivě odhadnuta na 50 000 korun. „Místa, na nichž minulý měsíc došlo k oběma srážkám s překážkami, jsou od sebe vzdálena plus minus pět set metrů,“ upřesnil mluvčí Drážní inspekce. Kriminalisté nyní potřebují získat informace o pohybu osob ve čtvrtek odpoledne na kolejích nebo v jejich okolí.



„Důležité je i to, zda někdo podobné věci okolo kolejí nepřevážel nebo nehromadil,“ upřesňuje Lenka Krausová, na co by si mohli občané vzpomenout. Kdo může poskytnout poznatky související s předvčerejší nehodou, nechť zavolá na bezplatnou linku 158.