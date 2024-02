/VIDEO/ Ve čtvrtek 8. února krátce před 19.30 h obdrželi budějovičtí operační důstojníci informaci o zběsilé jízdě řidiče Škody Octavie, který míří z Lidické směrem na Český Krumlov, neuposlechl výzvy k zastavení a policistům ujíždí.

Nehoda na křižovatce Nádražní - Rudolfovská v Budějovicích. | Video: Pavel Vilímek

Během následujících čtyřiceti minut se do pátrání po vozidle zapojily hlídky budějovických policejních obvodních oddělení, oddělení hlídkové služby a dopravní policisté. Mluvčí policistů Lenka Krausová řekla, že řidič, který velice dobře věděl, že po něm policisté pátrají a vyzývají k zastavení, nereagoval a ujížděl dál. „Mezitím se na linku 158 obrátil svědek, který oznámil, že po Novohradské jede řidič ve škodovce velkou rychlostí a je nebezpečný pro okolí. Pokračoval směrem na Srubec, stačil projet Ledenicemi, Vranínem, Štěpánovicemi až do Lišova, kde se otočil a mířil zpět do Budějovic,“ uvedla mluvčí Krausová. Vysokou rychlostí, která místy přesahovala i 130 km/h, vjel na kruhový objezd, projel ho středem a mířil na Rudolfovskou. „Tam způsobil dopravní nehodu, při které byl lehce zraněn,“ dodala mluvčí Krausová.

Neuvěřitelně nebezpečná jízda muže skončila nehodou na křižovatce Nádražní - Rudolfovská.Zdroj: Pavel Vilímek

Devětadvacetiletý muž následně policistům sdělil, že chtěl vyzkoušet, jaké to je, když ho honí policisté, chtěl zažít ten adrenalin… „I zkušeným policistům zůstává rozum stát nad tím, že dospělý člověk riskuje nejen zdraví a život svůj, ale zejména dalších účastníků silničního provozu proto, aby zažil adrenalin,“ kroutí hlavou mluvčí policie.

Policisté na místě zjistili, že má muž zadržený řidičský průkaz. „Test na drogy byl pozitivní, takže putoval do policejní cely,“ dodala Krausová. Je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.