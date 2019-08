Český Krumlov - Jihočeské dopravní nehody mají další oběť, na následky dopravní nehody, ke které došlo před bezmála půl rokem, zemřela v českokrumlovské nemocnici dvaaosmdesátiletá žena. Řidič se kvůli tomu bude před soudem zpovídat z trestného činu usmrcení z nedbalosti.

K nehodě došlo 25. února kolem 14. hodiny v katastru obce Zlatá Koruna. Řidič (59 let) z Českokrumlovska tehdy řídil vozidlo značky VW Polo po vedlejší pozemní komunikaci II. třídy č. 155 ve směru Dolní Třebonín - Český Krumlov. Na křižovatc se silnicí I. třídy č. 39 při vjíždění přehlédl zleva jedoucí vozidlo značky Fiat. "Vjel do křižovatky, kde došlo ke střetu obou automobilů," upřesňuje mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. "Při nehodě jeho spolujezdkyně utrpěla zranění, byla převezena do českokrumlovské nemocnice, kde na následky svých zranění bohužel zemřela."