Beeranek v Singer Pub

Ochutnat pivo Beeranek můžete v podniku Singer pub.Foto: Deník/Vladimír Štastný | Foto: Deník / Kamila Dufková

KDY: od pondělí do pátku od 15 do 01 h a o víkendech od 17 do 01 h.

KDE: Singer Pub, Česká ulice

ZA KOLIK: Dle nabídky