KDY: Úterý 12. listopadu

KDE: Riegrova 51

ZA KOLIK: Zdarma

Na adrese Riegrova 51 se koná v úterý 12. listopadu zajímavá diskuze. Od 17 h bude tématem 15 let v EU, 15 let před námi. Řeč bude o tom, jak se proměnila Česká republika za 15 let v EU, jestli má EU na občany v regionech vliv a jaký, jaká témata v souvislosti s EU lidi zajímají a co by rádi změnili. Diskutovat budou děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Dagmar Škodová Parmová, 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Josef Knot a systémový manažer společnosti Plojhar Jan Plojhar. Akci bude moderovat Jiří Dušek, pověřený rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií. Vstupné zdarma.