KDY: 28. 7. - 7. 8., středa, pátek, sobota, 17, 18, 19 h

KDE: Vltavotýnské podzemí

V Týně nad Vltavou připravili program do vltavotýnských podzemních chodeb. Těšte se do týnského podzemí s divadelní inscenací. Přijít můžete mezi 28. 7. a 7. 8. ve středy, pátky a soboty v 17, 18, 19 h. Letošní sezona ve vltavotýnském podzemí má podtitul "tajemná". Čeká na vás ohnivý kočár, duch, který bloumá podzemím, výstřel z děla a dokonce i čert. Procházka chodbami místy připomíná strašidelný příběh, který je doplněn linoucím se závanem staré hlíny a vlhkostí podzemí. Podzemní labyrint v Týně nad vltavou je datován již do 15. století.