KDY: 30. 6. až 2. 7.

KDE: Perla, České Budějovice

ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte se znovu podívat do vyhlídkové kavárny Perla v koldomě na Pražské třídě. Protože byl na podzim o den otevřených dveří prostoru, kam přišli zvědaví občané i pamětníci, velký zájem, otevře se kavárna stavby v bruselském stylu znovu, a to od úterý 30. června do 2. července od 15 do 19 h.