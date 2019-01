České Budějovice – Nejlepším sportovcem 1. Centra zdravotně postižených se stal Martin Biháry, který si v právě uplynulém roce přivezl zlatou medaili z mistrovství světa ve vzpírání v americkém Orlandu.

Zároveň obhájil titul mistra České republiky. Druhý v pořadí skončil veslař Josef Camfrla, který vyhrál 99. ročník pražských Primátorek a také tři pohárové závody ve veslování na trenažérech. Třetí byl další veslař Michal Rokůsek, který ve své kategorii sbíral vavříny rovněž na Primátorkách a v Českém poháru na trenažérech.



V kategorii juniorů zvítězil Martin Kukla, který dosáhl největších úspěchů v atletice. Získal dvě bronzové medaile na juniorském mistrovství světa a dvě zlaté na Evropských hrách mládeže. Těsně za ním skončil Jakub Novák, který má též bronz z atletického mistrovství světa a medaile sbírá i na veslařských trenažérech. Třetí Radek Benýšek je rovněž úspěšný atlet. V hodu kuželkou bral stříbrné medaile na světovém šampionátu v Olomouci a rovněž na mistrovství republiky v Bílině.



„Rok 2012 byl výkonnostně vydařený, především v žákovských a juniorských kategoriích, kde jsme získali pět medailí z MS a dvě z Evropských her v atletice. Velkou radost mám také z obhajoby titulu mistra světa Martina Biháryho ve vzpírání zrakově postižených a navíc překonání světového rekordu ve váhové kategorii do 82,5 kg výkonem 195 kg. Velice důležité je také to, že naše bezbariérové fitness si oblíbila široká veřejnost, což nám napomáhá naplňovat náš cíl integrace v oblasti pohybových aktivit," vyzdvihl ředitel 1.CZP Jiří Smékal.