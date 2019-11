České Budějovice – V Plzni závodili „dálkoplazi“ na dráze. Maraton (105,5 kola) vyhrál Michael Vaněček z Vlachova Březí časem 3:06:50 hodiny.

Závod dokončil také Zdeněk Kopecký (82, Budvar ČB), a to jako dvacátý výkonem 5:32:06. Byl to jeho letos sedmý maraton, v životě už 395., což ho zařazuje co do počtu startů v této disciplíně na sedmé místo v ČR (a deváté v Československu).